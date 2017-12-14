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В эфире ТНТ появился ролик с извинениями перед ингушами

Meduza
17:48, 14 декабря 2017

В эфире телеканала ТНТ появился ролик, в котором участники популярных передач приносят извинения зрителям из Ингушетии.

«Мы хотим принести извинения нашим ингушским зрителям за шутку, задевшую их чувства. Мы приносим извинения за слова и действия, которые обидели великий ингушский народ», — сказано в видео.

Речь, очевидно, идет о недавнем скетче в юмористической программе Comedy Woman, где одним из персонажей была девушка из Ингушетии, работающая в эскорт-агентстве.

«Канал ТНТ 20 лет вещает на всей территории России и мира. И за 20 лет на канале были созданы сотни проектов — многонациональных, разноэтнических, объединяющих людей проектов. Телеканал ТНТ всегда пропагандирует любовь, взаимопонимание, крепкую дружбу людей и народов», — заявили ведущие канала.

Видео нет на официальных аккаунтах ТНТ в соцсетях. Судя по копиям ролика, он идет в эфире канала.

ТНТ официально извинился перед Ингушами
YouTube Russiа
Скетч про эскорт-агентство с сотрудницей из Ингушетии вышел в программе Comedy Woman на канале ТНТ 8 декабря. После этого в соцсетях появились сообщения, что программа оскорбляет ингушских женщин, и угрозы; постоянное представительство Ингушетии в Москве заявило о своем «недовольстве и возмущении».
Компания Comedy Club Production принесла извинения — в частности, гендиректор Андрей Левин приехал в постпредство Ингушетии в Москве, где назвал номер «исключительной случайностью» и «недоработкой на выпуске эфира».
Вечером 11 декабря ТНТ сообщил о попытке нападения на свой офис — якобы туда пытались ворваться «50 человек кавказской национальности». На телеканал вызвали ОМОН.

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