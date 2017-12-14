В эфире ТНТ появился ролик с извинениями перед ингушами

В эфире телеканала ТНТ появился ролик, в котором участники популярных передач приносят извинения зрителям из Ингушетии.

«Мы хотим принести извинения нашим ингушским зрителям за шутку, задевшую их чувства. Мы приносим извинения за слова и действия, которые обидели великий ингушский народ», — сказано в видео.

Речь, очевидно, идет о недавнем скетче в юмористической программе Comedy Woman, где одним из персонажей была девушка из Ингушетии, работающая в эскорт-агентстве.

«Канал ТНТ 20 лет вещает на всей территории России и мира. И за 20 лет на канале были созданы сотни проектов — многонациональных, разноэтнических, объединяющих людей проектов. Телеканал ТНТ всегда пропагандирует любовь, взаимопонимание, крепкую дружбу людей и народов», — заявили ведущие канала.

Видео нет на официальных аккаунтах ТНТ в соцсетях. Судя по копиям ролика, он идет в эфире канала.