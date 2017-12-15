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Источник ТАСС: Улюкаева могут освободить по состоянию здоровья

ТАСС
11:48, 15 декабря 2017
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Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам колонии строгого режима за взятку, может быть освобожден от отбывания наказания по состоянию здоровья. Об этом сообщил ТАСС источник в судебной системе.

«Улюкаев может быть освобожден от отбытия наказания в колонии в связи с наличием у него заболеваний, препятствующих нахождению под стражей или отбыванию наказания в виде лишения свободы, в соответствии с действующими постановлениями правительства», — пояснил собеседник агентства.

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева в интервью РИА Новости также предположила, что приговор Улюкаеву «будет отменен и заменен на более мягкий».

«С учетом его возраста и здоровья восемь лет колонии могут стать для него смертельными. Поэтому, я думаю, что защита до последнего будет пытаться обжаловать данный приговор во всех инстанциях», — сказала она.

Замоскворецкий районный суд Москвы 15 декабря признал Алексея Улюкаева виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. 61-летний Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более чем в 130 миллионов рублей (в размере взятки). Улюкаев свою вину не признал. Защита бывшего министра намерена обжаловать приговор.

Суд над Алексеем Улюкаевым

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