Алексей Улюкаев пришел на оглашение приговора без вещей. Фотография

15 декабря в Замоскворецком суде Москвы будет оглашен приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Его обвиняют в получении взятки 2 миллиона долларов, прокурор попросил назначить бывшему чиновнику 10 лет строгого режима. «От тюрьмы и от сумы не зарекайся», — сказал Улюкаев, заходя в зал суда только с небольшим портфелем, но без сумки с вещами для возможной отправки в СИЗО. Он заявил, что справедливым может быть только оправдательный приговор.

Юрий Кочетков / EPA / Scanpix / LETA