«Вы зачистили все политическое поле и унижаете 150 миллионов граждан». ЛДПР ответила на слова Пескова о том, что у Путина нет конкурентов

Пресс-служба партии ЛДПР раскритиковала заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что конкурент Владимиру Путину на выборах 2018 года «даже близко не созрел».

В открытом письме на сайте партии ЛДПР потребовала от Пескова заниматься делами президента и не давать оценки другим кандидатам. Представители ЛДПР упрекнули Кремль в зачистке политического поля в стране и предложили «почитать интернет», чтобы понять, что на самом деле люди думают о власти.