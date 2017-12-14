«Вы зачистили все политическое поле и унижаете 150 миллионов граждан». ЛДПР ответила на слова Пескова о том, что у Путина нет конкурентов
Пресс-служба партии ЛДПР раскритиковала заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что конкурент Владимиру Путину на выборах 2018 года «даже близко не созрел».
В открытом письме на сайте партии ЛДПР потребовала от Пескова заниматься делами президента и не давать оценки другим кандидатам. Представители ЛДПР упрекнули Кремль в зачистке политического поля в стране и предложили «почитать интернет», чтобы понять, что на самом деле люди думают о власти.
Что значит конкурент Путину не созрел? Вы зачистили все политическое поле и говорите о каком-то созревании. Чтобы что-то созрело, надо не ядохимикатами удобрять это поле, а создавать одинаковые условия для роста. Во-вторых, такими заявлениями вы унижаете 150 миллионов наших граждан. В конце концов, почитайте интернет и вы поймете, что на самом деле думают люди о нынешней власти.