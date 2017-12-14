Песков: конкурент Путину на выборах «даже близко не созрел»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят конкурентов Владимиру Путину на выборах 2018 года. Это произошло во время интервью «России 24» накануне ежегодной пресс-конференции Путина.

«Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. С моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путину, даже близко», — заявил Песков в ответ на вопрос, видят ли в Кремле «достойных конкурентов» и «воспринимают ли всерьез Ксению Собчак».

В ответ на замечание журналистки, что Собчак аккредитовалась на пресс-конференцию от «Дождя» и мероприятие, таким образом, станет своего рода дебатами, Песков выразил надежду, что «Собчак поведет себя как журналист», поскольку концентрировать внимание на себе было бы, по его мнению, неуважением к другим журналистам.