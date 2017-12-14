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Песков: конкурент Путину на выборах «даже близко не созрел»

«Россия 24»
21:34, 13 декабря 2017
Надежный источник

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят конкурентов Владимиру Путину на выборах 2018 года. Это произошло во время интервью «России 24» накануне ежегодной пресс-конференции Путина.

«Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. С моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путину, даже близко», — заявил Песков в ответ на вопрос, видят ли в Кремле «достойных конкурентов» и «воспринимают ли всерьез Ксению Собчак».

В ответ на замечание журналистки, что Собчак аккредитовалась на пресс-конференцию от «Дождя» и мероприятие, таким образом, станет своего рода дебатами, Песков выразил надежду, что «Собчак поведет себя как журналист», поскольку концентрировать внимание на себе было бы, по его мнению, неуважением к другим журналистам.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Владимир Путин в начале декабря заявил о планах баллотироваться на четвертый срок. О намерении участвовать в выборах заявили также оппозиционер Алексей Навальный (13 декабря он обнародовал свою программу), телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский.
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