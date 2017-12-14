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Владимир Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем

Meduza
09:24, 14 декабря 2017
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Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции объявил, что пойдет на следующие президентские выборы в качестве самовыдвиженца.

Об этом Путин сообщил в ответ на вопрос журналиста «Коммерсанта» Андрея Колесникова. Он также спросил у Путина, кто станет главой его штаба, но на него президент не дал конкретного ответа.

Путин о самовыдвижении
Meduza

Также в ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил, что его предвыборная программа практически готова, но он огласит ее позднее.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сказал, что партия окажет помощь Путину «в сборе подписей и мобилизационной кампании».

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Владимир Путин баллотировался на пост президента России трижды. В 2000 и 2004 годах он был самовыдвиженцем, в 2012-м его выдвигала партия «Единая Россия».
Согласно российскому законодательству, самовыдвиженцу необходимо собрать 300 тысяч подписей в поддержку своей кандидатуры.
Путин объявил об участии в выборах 6 декабря 2017 года. Помимо него о намерении участвовать в выборах президента объявляли журналистка Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, оппозиционный политик Алексей Навальный.
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