Владимир Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции объявил, что пойдет на следующие президентские выборы в качестве самовыдвиженца.

Об этом Путин сообщил в ответ на вопрос журналиста «Коммерсанта» Андрея Колесникова. Он также спросил у Путина, кто станет главой его штаба, но на него президент не дал конкретного ответа.

Путин о самовыдвижении Meduza

Также в ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил, что его предвыборная программа практически готова, но он огласит ее позднее.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сказал, что партия окажет помощь Путину «в сборе подписей и мобилизационной кампании».