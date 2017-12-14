Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить аккаунт «Открытой России»

Роскомнадзор потребовал от руководства YouTube в течение суток удалить аккаунт «Открытой России» на видеохостинге. Копию уведомления движение опубликовало на своем сайте 14 декабря.

В письме утверждается, что в аккаунте openrussia2014 размещена информация, содержащая «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации». Требование блокировки Роскомнадзор обосновывает решением Генпрокуратуры РФ о признании нежелательными иностранных организаций, связанных с основателем «Открытой России» Михаилом Ходорковским.

В «Открытой России» заявили, что уже направили ответ руководству YouTube с пояснением, что аккаунт движения не распространяет никакой информации с нарушением закона, назвав действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора «политическим давлением на свободу слова».