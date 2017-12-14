Краткий гид по этикету онлайн-переговоровПартнерский материал

Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить аккаунт «Открытой России»

Открытая Россия
11:08, 14 декабря 2017
Надежный источник

Роскомнадзор потребовал от руководства YouTube в течение суток удалить аккаунт «Открытой России» на видеохостинге. Копию уведомления движение опубликовало на своем сайте 14 декабря.

В письме утверждается, что в аккаунте openrussia2014 размещена информация, содержащая «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации». Требование блокировки Роскомнадзор обосновывает решением Генпрокуратуры РФ о признании нежелательными иностранных организаций, связанных с основателем «Открытой России» Михаилом Ходорковским.

В «Открытой России» заявили, что уже направили ответ руководству YouTube с пояснением, что аккаунт движения не распространяет никакой информации с нарушением закона, назвав действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора «политическим давлением на свободу слова».

11 декабря Роскомнадзор заблокировал по требованию Генпрокуратуры сайт «Открытой России» и ряда других проектов движения, включая личный сайт Михаила Ходорковского.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что направил уведомления о необходимости блокировки аккаунтов «Открытой России» руководству четырех социальных сетей.
Известно, что, помимо YouTube, уведомление Роскомнадзора было направлено 13 декабря в Twitter. Эта соцсеть пока не предпринимала никаких шагов по удалению аккаунта «Открытой России». В сети «Одноклассники» страница движения была заблокирована.
В уведомлениях Роскомнадзора нет никаких упоминаний о том, что ведомство будет блокировать Twitter и YouTube в случае их отказа удалить аккаунты «Открытой России».

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме