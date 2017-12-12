Роскомнадзор заблокировал сайт «Открытой России» по требованию Генпрокуратуры

Уточняем: прокуратура ссылается на ст. 15.3 ФЗ «Об информации» (про блокировку сайтов, призывающих к беспорядкам). Недавно туда добавился новый пункт про нежелательные организации. Вероятно, прокуратура снова противоречит себе и путает нас с нежелательной лондонской организацией

Сама «Открытая Россия» сообщает , что блокировка производится по решению Генпрокуратуры: «Причина блокировки — „призывы к беспорядкам“». Сайт уже недоступен у некоторых крупных провайдеров.

Роскомнадзор внес домен openrussia.org проекта «Открытая Россия» в реестр запрещенных сайтов. Как указано на сайте ведомства, домен был внесен в «черный список» 11 декабря, провайдеры сразу получили указание начать его блокировку.

Реестр запрещенных сайтов действует в России с ноября 2012 года. В него изначально вносились сайты с детской порнографией, пропагандой суицида и наркотиков.

Позже набор оснований для блокировок сайтов расширился. В частности, Генпрокуратура получила право вносить в «черный список» сайты, содержащие экстремистский контент. В отличие от решений по другим основаниям, в этом случае блокировка начинается сразу и длится до тех пор, пока с сайта не будет удалена противоправная информация.

В ноябре 2017 года в России приняли закон, дающий Генпрокуратуре право блокировать сайты «нежелательных организаций». Ведомство признавало «нежелательными» две британские организации Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia), однако подчеркивало, что к движению «Открытая Россия» решение не относится.

Правоохранительные органы неоднократно приходили на мероприятия «Открытой России» и заводили на участников движения дела за участие в «нежелательной организации». «Открытая Россия» подчеркивает, что она не является «нежелательной».

Под брендом «Открытой России» действуют правозащитное движение и медиа. Их основатель — бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, который после освобождения из тюрьмы эмигрировал из России.