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Полиция пришла на конференцию «Открытой России» в Москве из-за «анонимного звонка» о нежелательной организации

Интерфакс
13:42, 9 декабря 2017
Надежный источник

В Москве несколько десятков сотрудников полиции пришли на всероссийскую конференцию «Открытой России», в которой участвуют 28 участников движения из разных регионов.

«Поступил анонимный звонок, что здесь находится организация, деятельность которого на территории РФ прокуратурой признана нежелательной», — цитирует «Интерфакс» одного из полицейских.

Официальные представители ГУ МВД по Москве заявили, что полицейскими «собран материал» для решения вопроса о составлении протокола по статье об «осуществлении деятельности нежелательной организации» (статья 20.33 КоАП РФ).

«Я напоминаю, что „Открытая Россия“ не является нежелательной организацией, это движение, которое действует на территории России. В данный момент полиция заводит по пять человек в отдельную комнату и опрашивает их на предмет причастности к каким-то страшным делам», — заявила сотрудница правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская.

В 2017 году Генпрокуратура РФ объявила «нежелательными» две зарегистрированные в Великобритании организации: Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia).
В ведомстве заверили, что к российскому движению «Открытая Россия» это решение не относится. Несмотря на это, активистов «Открытой России» уже несколько раз штрафовали за сотрудничество с нежелательной организацией.
Сотрудничество с «нежелательными организациями», согласно российскому законодательству, предполагает как административное, так и уголовное наказание, вплоть до лишения свободы. 
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