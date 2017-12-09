Полиция пришла на конференцию «Открытой России» в Москве из-за «анонимного звонка» о нежелательной организации

В Москве несколько десятков сотрудников полиции пришли на всероссийскую конференцию «Открытой России», в которой участвуют 28 участников движения из разных регионов.

«Поступил анонимный звонок, что здесь находится организация, деятельность которого на территории РФ прокуратурой признана нежелательной», — цитирует «Интерфакс» одного из полицейских.

Официальные представители ГУ МВД по Москве заявили, что полицейскими «собран материал» для решения вопроса о составлении протокола по статье об «осуществлении деятельности нежелательной организации» (статья 20.33 КоАП РФ).

«Я напоминаю, что „Открытая Россия“ не является нежелательной организацией, это движение, которое действует на территории России. В данный момент полиция заводит по пять человек в отдельную комнату и опрашивает их на предмет причастности к каким-то страшным делам», — заявила сотрудница правозащитного проекта «Открытой России» Полина Немировская.