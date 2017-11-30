На активистов «Открытой России» в Чувашии завели дело об участии в нежелательной организации
В отношении членов совета чувашского отделения движения «Открытая Россия» Дмитрия Семенова и Юрия Сидорова возбуждено административное дело об участии в организации, признанной нежелательной на территории РФ (статья 20.33 КоАП).
В административных протоколах, составленных прокуратурой Ленинского района Чебоксар, сообщил Семенов «Интерфаксу», говорится, что активисты участвуют в работе британской Open Russia, признанной Генпрокуратурой РФ нежелательной организацией.
«Однако мы являемся членами незарегистрированного движения „Открытая Россия“, которое является объединением сторонников и действует в соответствии с российским законодательством. Поэтому выдвинутые обвинения противоречат здравому смыслу», — подчеркнул Семенов.
Административные протоколы, сообщил Семенов, в ближайшее время будут рассмотрены мировым судьей.