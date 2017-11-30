На активистов «Открытой России» в Чувашии завели дело об участии в нежелательной организации

«Однако мы являемся членами незарегистрированного движения „Открытая Россия“, которое является объединением сторонников и действует в соответствии с российским законодательством. Поэтому выдвинутые обвинения противоречат здравому смыслу», — подчеркнул Семенов.

В отношении членов совета чувашского отделения движения «Открытая Россия» Дмитрия Семенова и Юрия Сидорова возбуждено административное дело об участии в организации, признанной нежелательной на территории РФ (статья 20.33 КоАП).

Статья 20.33, появившаяся в КоАП в 2015 году, предусматривает наказание в виде административного штрафа — для граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, для должностных лиц — от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

В случае, если гражданин дважды в течение года привлекался к административной ответственности по статье 20.33 КоАП, то ему грозит уголовная ответственность по статье 284.1 УК (также введена в 2015 году), предусматривающей наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Минюст внес в список нежелательных организаций британскую Open Russia весной 2017 года. Российское движение «Открытая Россия» заявляет, что никак не связано с Open Russia не получает от нее денег. В начале октября у сотрудников «Открытой России» в Москве прошли обыски. СК тогда объявил, что «Открытая Россия» подозревается в получении финансирования от нежелательных организаций.