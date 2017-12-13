Роскомнадзор потребовал от Twitter за сутки заблокировать аккаунт «Открытой России»

Роскомнадзор отправил в Twitter уведомление, в котором требует заблокировать доступ к аккаунту «Открытой России» по требованию Генпрокуратуры. Копию уведомления движение опубликовало на своем сайте 12 декабря.

Как напомнили в ведомстве, у Twitter есть сутки на блокировку аккаунта. В переписке с соцсетью «Открытая Россия» заявила, что не распространяет запрещенную информацию.

В уведомлении в адрес Twitter ничего не сказано о том, будет ли Роскомнадзор в случае бездействия микроблога добиваться блокировки всего сервиса на уровне провайдеров.