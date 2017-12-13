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Роскомнадзор потребовал от Twitter за сутки заблокировать аккаунт «Открытой России»

«Открытая Россия»
09:35, 13 декабря 2017
Надежный источник

Роскомнадзор отправил в Twitter уведомление, в котором требует заблокировать доступ к аккаунту «Открытой России» по требованию Генпрокуратуры. Копию уведомления движение опубликовало на своем сайте 12 декабря.

Как напомнили в ведомстве, у Twitter есть сутки на блокировку аккаунта. В переписке с соцсетью «Открытая Россия» заявила, что не распространяет запрещенную информацию.

В уведомлении в адрес Twitter ничего не сказано о том, будет ли Роскомнадзор в случае бездействия микроблога добиваться блокировки всего сервиса на уровне провайдеров.

О блокировке сайта «Открытой России» и других ресурсов, связанных с движением Михаила Ходорковского, стало известно 12 декабря. Это было сделано по принятому в ноябре закону о блокировке ресурсов нежелательных организаций. При этом нежелательной была признана британская «Открытая Россия», но не одноименное российское движение.
Одновременно с блокировкой сайтов перестал работать аккаунт «Открытой России» в «Одноклассниках». Страницы движения «ВКонтакте» и в фейсбуке пока работают.

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