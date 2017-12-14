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РБК назвал имя «инвестора», давшего два миллиона долларов на взятку Улюкаеву

РБК
17:16, 14 декабря 2017
Требует подтверждения

Наличные для оперативного эксперимента по передаче взятки экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву предоставил человек по имени Валерий Александрович Михайлов, пишет РБК.

Издание ссылается на показания генерала ФСБ Олега Феоктистова, данные им в ходе предварительного следствия 5 июня 2017 года. В них генерал назвал Михайлова своим «знакомым». Подлинность показаний Феоктистова РБК подтвердили два источника, знакомые с материалами дела.

РБК сообщает со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс», что граждане с именем Валерий Александрович Михайлов имеют отношение к четырем компаниям, косвенно связанными с «Роснефтью» (три из них при этом имеют связи между собой). РБК не удалось получить комментарии у этих людей.

Представитель «Роснефти» и адвокат Улюкаева также отказались комментировать полученные РБК сведения об «инвесторе».

Материалы допроса Феоктистова свидетельствуют, что он нашел деньги для взятки Улюкаеву за две недели. Как стало известно ранее, предоставивший два миллиона долларов человек не знал о предназначении денег.

Близкий к ФСБ источник РБК заявил, что частные инвесторы редко дают средства на подобные оперативные эксперименты; в том числе потому, что потом деньги признаются вещественными доказательствами и могут год-два храниться в следственных органах. Как правило, деньги выделяет МВД или ФСБ из своего бюджета, но этот процесс может занять несколько месяцев. Иногда эксперимент финансирует сам заявитель.

Бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева обвиняют в вымогательстве у главы «Роснефти» Игоря Сечина взятки в два миллиона долларов. Такую сумму, по версии следствия, он требовал за подготовку положительного заключения на сделку по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти».
В октябре 2016 года генерал ФСБ Олег Феоктистов, который в то время возглавлял службу безопасности «Роснефти», подал заявление в ФСБ о том, что Улюкаев вымогал взятку у Сечина на саммите БРИКС в индийском штате Гоа. Феоктистов не был очевидцем вымогательства — он знал об этом со слов Сечина.
Сечин не явился в суд по делу Улюкаева для дачи показаний; его письменные показания также не были зачитаны в ходе судебного разбирательства. По закону, вследствие этого суд не может ссылаться на показания Сечина при вынесении приговора. Таким образом, Феоктистов стал главным свидетелем обвинения по делу Улюкаева.
Улюкаев свою вину отрицает. Он обвинил Сечина в провокации взятки.

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