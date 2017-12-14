МВД отказалось от закупки компьютеров с российским процессором

Министерство внутренних дел отказалось закупать российские компьютеры, работающие на процессорах «Байкал-Т1», пишут «Ведомости».

МВД планировало закупить 9348 компьютеров на общую сумму 357 миллионов рублей. Компьютеры собирались использовать для приема теоретической части экзамена на водительские права.

Конкурс, объявленный осенью 2016 года, выиграла компания «Т-платформы», связанная с «Байкал электроникс», разработавшей одноименный процессор. Однако, пишут «Ведомости», МВД было поставлено лишь 1837 компьютеров на 71 миллион рублей. От остальных компьютеров ведомство отказалось.

Представитель «Т-платформ» Елена Чуракова сообщила изданию, что поставки сорвались из-за того, что МВД задержало аванс и не дало компании информации, нужной для выполнения контракта. «Т-платформы» пытались через суд добиться, чтобы МВД расплатилось за оставшиеся компьютеры, однако иск был отклонен.

Источники «Ведомостей» в свою очередь, предполагают, что отказ от закупки компьютеров с российским процессорам может быть связан с арестом главного конструктора МВД Андрея Нечаева по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Нечаев, указали собеседники издания, был одним из идеологов перевода МВД на оборудование на базе российской микроэлектроники. «Его позиция сыграла свою роль в момент формирования у МВД интереса к компьютеру на „Байкалах“», — сообщили в «Т-платформах».