Главного конструктора информационной системы МВД задержали на выставке

Главного конструктора информационной системы деятельности МВД России Андрея Нечаева задержали на выставке «Интерполитех-2017», где он должен был выступать вместе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Задержание произошло во вторник, 17 октября. Как пишет газета, прямо на мероприятии к Нечаеву подошли несколько людей в штатском и увели его. 18 октября он был помещен под арест на два месяца. Нечаева обвиняют в злоупотреблении полномочиями, которые привели к тяжким последствиям.

По сведениям «Коммерсанта», уголовное дело связано с информационной системой деятельности МВД, созданием которой занимался Нечаев. Система представляет собой программно-аппаратный комплекс, который обеспечивает работу разных управлений ведомства. На создание системы было выделено 1,5 миллиарда рублей, однако, как считает следствие, Нечаев с неустановленными сообщниками мог получать откаты от подрядчиков.

Сумма ущерба по делу не сообщается.