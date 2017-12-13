Возобновлена поставка российского газа в Европу, прерванная из-за взрыва на газопроводе
Австрийская компания Gas Connect возобновила поставки российского газа в Европу, прерванные из-за аварии на газопроводе в Баумгартене.
Работа газопровода, сообщили представители компании, была возобновлена в ночь на 13 декабря после того, как специалисты Gas Connect завершили проверку всех элементов инфраструктуры на предмет безопасности.
Газопровод пока работает не на полную мощность, заявили в Gas Connect, так как пострадавшие в результате взрыва части газотранспортной системы временно выведены из эксплуатации.
Ранее представители австрийской компании сообщали Bloomberg, что восстановление пострадавших частей газопровода — «вопрос не часов, а дней».
Взрыв на газораспределительном узле в Баумгартене, находящемся в 50 километрах к северо-востоку от Вены, произошел утром 12 декабря. В результате взрыва погиб один человек, 18 пострадали. Причиной аварии, по имеющимся у полиции данным, стала техническая неисправность.
Из-за аварии в Баумгартене были остановлены поставки газа из России в ряд европейских стран, включая Хорватию, Словению и Италию. Власти Италии в связи с прекращением поставок газа объявили в стране режим чрезвычайной ситуации.