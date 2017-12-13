Возобновлена поставка российского газа в Европу, прерванная из-за взрыва на газопроводе

Австрийская компания Gas Connect возобновила поставки российского газа в Европу, прерванные из-за аварии на газопроводе в Баумгартене.

Работа газопровода, сообщили представители компании, была возобновлена в ночь на 13 декабря после того, как специалисты Gas Connect завершили проверку всех элементов инфраструктуры на предмет безопасности.

Газопровод пока работает не на полную мощность, заявили в Gas Connect, так как пострадавшие в результате взрыва части газотранспортной системы временно выведены из эксплуатации.

Ранее представители австрийской компании сообщали Bloomberg, что восстановление пострадавших частей газопровода — «вопрос не часов, а дней».