Взрыв в Австрии нарушил поставки российского газа в Европу

Взрыв на газопроводе в австрийском Баумгартене привел к нарушению поставок природного газа из России в Европу, сообщает Bloomberg.

Инцидент произошел утром 12 декабря на газовом хабе компании OMV AG, расположенном в 50 километрах к северо-востоку от Вены. В результате взрыва на газопроводе один рабочий пропал без вести (предположительно, он погиб) и 18 человек получили ранения. Причины взрыва не известны.

Хаб в Баумгартене является ключевым звеном поставок российского газа от «Газпрома» в Европу. В общей сложности он обеспечивает транспортировку десятой части всех поставок природного газа в Европу.

По данным OMV, из-за взрыва были нарушены поставки газа в южном направлении, в частности, в Хорватию, Италию и Словению. Поставки газа в западные регионы Европы не нарушены.