В Италии объявили режим ЧС из-за взрыва на австрийском газопроводе. Поставки российского газа прерваны

Министерство экономического развития Италии объявило режим чрезвычайной ситуации после взрыва на газопроводе в австрийском Баумгартене, приведшем к прекращению поставок российского газа в страну. Об этом говорится в заявлении итальянского газотранспортного оператора Snam Rete Gas.

По данным компании, половина текущего потребления газа в стране покрывается за счет запасов из газохранилищ. В свою очередь в «Газпром экспорте» заявили, что компания «работает над перераспределением потоков газа и делает все возможное, чтобы обеспечить бесперебойность поставок газа своим клиентам на этом транспортном направлении».

Взрыв на газораспределительном узле в Баумгартене, находящемся в 50 километрах к северо-востоку от Вены, произошел утром 12 декабря. В результате погиб один человек и еще 18 получили ранения. Причиной взрыва, по данным австрийской полиции, стала техническая неисправность.

Из-за взрыва были серьезно нарушены поставки российского газа на юг и юго-восток Европы, в частности, в Италию, Хорватию, Словению, Венгрию и Словакию.

Видеокадры крупного пожара на газораспределительной станции в Австрии https://t.co/S5LlFuAwfn pic.twitter.com/mFbUUWwA6B — RT на русском (@RT_russian) December 12, 2017