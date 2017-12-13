Роскомнадзор предупредил СМИ о блокировках за распространение материалов «нежелательных организаций»

Роскомнадзор предупредил, что за распространение материалов «нежелательных организаций» могут быть заблокированы и «сторонние ресурсы», в том числе средства массовой информации.

«Такая обязанность наступает в том случае, если данные сторонние ресурсы указаны в требовании, поступившем из Генпрокуратуры», — заявили в Роскомнадзоре.

Разъяснение было опубликовано через два дня после блокировки сайта движения «Открытая Россия», основанного Михаилом Ходорковским. 13 декабря стало известно, что Роскомнадзор потребовал от Twitter за сутки заблокировать аккаунт движения.