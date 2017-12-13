Роскомнадзор предупредил СМИ о блокировках за распространение материалов «нежелательных организаций»
Роскомнадзор предупредил, что за распространение материалов «нежелательных организаций» могут быть заблокированы и «сторонние ресурсы», в том числе средства массовой информации.
«Такая обязанность наступает в том случае, если данные сторонние ресурсы указаны в требовании, поступившем из Генпрокуратуры», — заявили в Роскомнадзоре.
Разъяснение было опубликовано через два дня после блокировки сайта движения «Открытая Россия», основанного Михаилом Ходорковским. 13 декабря стало известно, что Роскомнадзор потребовал от Twitter за сутки заблокировать аккаунт движения.
Сайт «Открытой России» был заблокирован 12 декабря. Это было сделано в соответствии с принятыми в ноябре поправкам к закону «Об информации», которые позволяют блокировать сайты нежелательных организаций.
«Нежелательной» в России весной 2017 года была признана британская организация «Открытая Россия». Тогда в Генпрокуратуре говорили, что к одноименному российскому движению решение не относится. Несмотря на это, активистов «Открытой России» уже несколько раз штрафовали за сотрудничество с нежелательной организацией.