Трамп объявил о подготовке новой высадки на Луну

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум об изменении целей американской космической программы. В присутствии астронавтов, в том числе последнего побывавшего на Луне Харрисона «Джека» Шмитта, Трамп объявил о возобновлении программы высадки на спутнике Земли.

Подписанный Трампом меморандум изменяет директиву о национальной космической политике, подписанную его предшественником Бараком Обамой в 2010 году.

Ранее в ней говорилось, что к 2025 году США должны отправить пилотируемый корабль «за пределы Луны», в том числе к астероиду. К середине 2030-х США планировали послать людей на орбиту Марса, а затем вернуть их на Землю.

Теперь из программы убрали конкретные даты. В ней говорится, что страна должна быть лидером в пилотируемых полетах в Солнечной системе, начиная с возвращения астронавтов на Луну. Следующей целью после Луны обозначены «Марс и другие направления».

Подписание меморандума было приурочено к годовщине миссии, в которой участвовал Шмитт, когда люди в 1972 году в последний раз побывали на Луне.