Трамп объявил о подготовке новой высадки на Луну

Белый дом
05:30, 12 декабря 2017
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Президент США Дональд Трамп подписал меморандум об изменении целей американской космической программы. В присутствии астронавтов, в том числе последнего побывавшего на Луне Харрисона «Джека» Шмитта, Трамп объявил о возобновлении программы высадки на спутнике Земли.

Подписанный Трампом меморандум изменяет директиву о национальной космической политике, подписанную его предшественником Бараком Обамой в 2010 году.

Ранее в ней говорилось, что к 2025 году США должны отправить пилотируемый корабль «за пределы Луны», в том числе к астероиду. К середине 2030-х США планировали послать людей на орбиту Марса, а затем вернуть их на Землю.

Теперь из программы убрали конкретные даты. В ней говорится, что страна должна быть лидером в пилотируемых полетах в Солнечной системе, начиная с возвращения астронавтов на Луну. Следующей целью после Луны обозначены «Марс и другие направления».

Подписание меморандума было приурочено к годовщине миссии, в которой участвовал Шмитт, когда люди в 1972 году в последний раз побывали на Луне.

«Подписанная мной директива переориентирует американскую космическую программу в сторону пилотируемых полетов и открытий. Мы впервые с 1972 года вернем американских астронавтов на Луну для исследований. На этот раз мы не только установим флаг и оставим след, но создадим основу для полета на Марс. А потом, быть может, и в другие миры», — заявил президент Трамп.

Белый дом
Новая администрация США неоднократно говорила о возвращении к программе по освоению Луны. Вице-президент Майк Пенс дважды объявил о намерении высадить астронавтов на спутнике Земли, выступая перед представителями космической отрасли.
NASA в 2017 году объявила о подготовке к созданию станции на лунной орбите, к проекту привлекли в том числе Россию. Помимо этого о коммерческом полете к Луне объявляла компания Илона Маска SpaceX.

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