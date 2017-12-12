Российским спортсменам разрешили участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом

Олимпийское собрание ОКР проголосовало за участие российских спортсменов в Играх-2018 в Южной Корее в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Играх-2018 года в Южной Корее из-за допингового скандала. Спортсменам, не замеченным в употреблении допинга, разрешили выступать под нейтральным флагом. Всем российским спортивным чиновникам отказано в аккредитации на Олимпиаду, причем вице-премьеру и бывшему министру спорта Виталию Мутко — пожизненно.