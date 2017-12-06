Путин выступил против бойкота Олимпиады

Власти России не будут препятствовать участию отдельных спортсменов в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочими Горьковского автомобильного завода.

«Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», — цитирует его «Интерфакс».

Путин также заявил, что многие спортсмены «шли к этому соревнованию на протяжении всей своей жизни», поэтому власти «не будут никому ничего запрещать, никому ничего блокировать, создавать условия, невозможные к участию».

«Надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого», — прокомментировал президент решение МОК отстранить сборную России от Игр. При этом, по его мнению, «этим поводом воспользовались не совсем честным образом», поскольку «ни в одной системе права мира коллективная ответственность не предусматривается».