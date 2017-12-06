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Путин выступил против бойкота Олимпиады

Интерфакс
15:24, 6 декабря 2017
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Власти России не будут препятствовать участию отдельных спортсменов в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочими Горьковского автомобильного завода.

«Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», — цитирует его «Интерфакс».

Путин также заявил, что многие спортсмены «шли к этому соревнованию на протяжении всей своей жизни», поэтому власти «не будут никому ничего запрещать, никому ничего блокировать, создавать условия, невозможные к участию».

«Надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого», — прокомментировал президент решение МОК отстранить сборную России от Игр. При этом, по его мнению, «этим поводом воспользовались не совсем честным образом», поскольку «ни в одной системе права мира коллективная ответственность не предусматривается».

Кроме того, по его словам, «большинство из обвинений основано на фактах, которые никак не доказаны и являются в значительной степени голословными». «Основаны — в основном на показаниях человека, моральные и этические установки которого и психическое состояние которого вызывают много вопросов; ничего другого просто нет», — сказал Путин.

Интерфакс
5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) решил отстранить сборную России от участия в Зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане из-за допинговых нарушений. Отдельным «чистым» спортсменам МОК позволит выступить как «олимпийским спортсменам из России» под олимпийским флагом вместо российского.
В России звучат полярные мнения на тему участия спортсменов в Олимпиаде под нейтральным флагом.

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