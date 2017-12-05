России запретили выступать на Олимпиаде-2018 под собственным флагом

Международный Олимпийский комитет решил, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх в Южной Корее, но только под нейтральным флагом.

На Олимпиаде не будет звучать российский гимн. Ни один сотрудник министерства спорта не будет аккредитован на Олимпиаду-2018.

Российский вице-премьер по спорту Виталий Мутко и его бывший заместитель Юрий Нагорных пожизненно отстранены от присутствия на любых Олимпиадах. Членство Олимпийского комитета России в МОК приостановлено.

Кроме того, Россию обязали возместить 15 миллионов долларов, потраченные на расследования, связанные с системой допинга в России.

Российские власти выступают резко против участия в Играх под нейтральным флагом. Президент России Владимир Путин говорил, что это «унижение для страны». Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков уверял, что такой вариант даже не рассматривается.