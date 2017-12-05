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России запретили выступать на Олимпиаде-2018 под собственным флагом

Международный олимпийский комитет
18:38, 5 декабря 2017
Надежный источник

Международный Олимпийский комитет решил, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх в Южной Корее, но только под нейтральным флагом.

На Олимпиаде не будет звучать российский гимн. Ни один сотрудник министерства спорта не будет аккредитован на Олимпиаду-2018.

Российский вице-премьер по спорту Виталий Мутко и его бывший заместитель Юрий Нагорных пожизненно отстранены от присутствия на любых Олимпиадах. Членство Олимпийского комитета России в МОК приостановлено.

Кроме того, Россию обязали возместить 15 миллионов долларов, потраченные на расследования, связанные с системой допинга в России.

Российские власти выступают резко против участия в Играх под нейтральным флагом. Президент России Владимир Путин говорил, что это «унижение для страны». Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков уверял, что такой вариант даже не рассматривается.

Запрет на участие России на Олимпиаде-2018 связан с антидопинговыми расследованиями, которые продолжались полтора года. В результате Россия лишилась 11 медалей, заработанных в Сочи.
Как считают комиссии, которые проводили расследования для Всемирного антидопингового агентства и МОК, в России действует государственная система допинга. В московской лаборатории подменяли данные о положительных пробах российских спортсменов; в Сочи положительные пробы под контролем ФСБ меняли на чистые.
Россия признает только отдельные случаи применения допинга.
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