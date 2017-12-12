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Премию «Большая книга» получил Лев Данилкин за биографию Ленина

Большая книга
18:27, 12 декабря 2017
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Лауреатом национальной литературной премии «Большая книга» в 2017 году стал Лев Данилкин, автор книги «Ленин: Пантократор солнечных пылинок».

Вторую премию получил Сергей Шаргунов с книгой «Катаев. Погоня за вечной весной», третью — Шамиль Идуатуллин с книгой «Город Брежнев».

В читательском голосовании первое место занял Сергей Шаргунов, сообщается на сайте премии.

Спецприз за вклад в литературу получила Виктория Токарева.

Большая книга
«Ленин: Пантократор солнечных пылинок» — биография Владимира Ленина, написанная писателем, журналистом и критиком Львом Данилкиным. «Лихая и многословная биография вождя мирового пролетариата, поданная через призму географии», — писала о книге литературный критик «Медузы» Галина Юзефович. Вот ее рецензия на «Ленина».
Лауреат первой премии «Большой книги» получаетт денежное вознаграждение в размере трех миллионов рублей, второй — полтора миллиона рублей, третьей — миллион.

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