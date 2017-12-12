Премию «Большая книга» получил Лев Данилкин за биографию Ленина
Лауреатом национальной литературной премии «Большая книга» в 2017 году стал Лев Данилкин, автор книги «Ленин: Пантократор солнечных пылинок».
Вторую премию получил Сергей Шаргунов с книгой «Катаев. Погоня за вечной весной», третью — Шамиль Идуатуллин с книгой «Город Брежнев».
В читательском голосовании первое место занял Сергей Шаргунов, сообщается на сайте премии.
Спецприз за вклад в литературу получила Виктория Токарева.
«Ленин: Пантократор солнечных пылинок» — биография Владимира Ленина, написанная писателем, журналистом и критиком Львом Данилкиным. «Лихая и многословная биография вождя мирового пролетариата, поданная через призму географии», — писала о книге литературный критик «Медузы» Галина Юзефович. Вот ее рецензия на «Ленина».
Лауреат первой премии «Большой книги» получаетт денежное вознаграждение в размере трех миллионов рублей, второй — полтора миллиона рублей, третьей — миллион.