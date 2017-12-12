Организаторы «Артдокфеста» сообщили об угрозах из-за фильма о войне на Украине

Организаторы фестиваля документального кино «Артдокфест» получают угрозы из-за фильма Беаты Бубенец «Полет пули», рассказывающего о войне на Украине.

Как сообщил «Медузе» директор «Артдокфеста», режиссер Виталий Манский, звонки с угрозами поступают в дирекцию фестиваля. «Звонившие, конечно, не представлялись. Они, в частности угрожали вспороть живот и подвесить за ноги», — сказал он.

Угрозы, рассказал режиссер, приходят к нему «в личку в фейсбуке», а также встречаются среди комментариев под видео «Артдокфеста» в ютьюбе и фейсбуке.

«Эта риторика очень агрессивная, если бы реальных действий не было, я бы смотрел на это сквозь пальцы, но когда мы видим эти действия во время наших показов…» — заявил он.

Организаторы «Артдокфеста», сообщил Манский, в связи с угрозами обратились в полицию, пообещавшую «предпринять какие-то действия».

Директор «Артдокфеста» также сообщил, что, предполагается, на церемонии закрытия (она пройдет 12 декабря) будет присутствовать Беата Бубенец.

«Они [люди, от которых угрозы поступают] все это знают, мы сейчас решаем, стоит ли ей вообще приходить и стоит ли нанимать в этом случае ей охрану», — сообщил он.