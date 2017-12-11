Лидер SERB потребовал возбудить дело против организаторов «Артдокфеста»
Лидер националистического движения SERB Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) написал заявление в полицию на организаторов показа фильма «Полет пули» на фестивале «Артдокфест».
Бекетов требует возбудить против них уголовное дело по статье о разжигании межнациональной розни. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
Директор фестиваля «Артдокфест», режиссер Виталий Манский назвал «абсурдом» иск SERB. «Они протестуют против показа фильма, даже его не посмотрев, не понимая, что фильм не только ничего не разжигает, а говорит об обратном», — заявил Манский в беседе с РБК.
9 и 10 декабря в московском кинотеатре «Октябрь» в рамках «Артдокфеста» демонстрировался фильм Беаты Бубенец «Полет пули», который рассказывает о бойцах добровольческого украинского батальона «Айдар». Лента была снята одним кадром в Донбассе в августе 2014 года.
9 декабря активисты SERB пообещали организаторам «серьезные проблемы». На следующий день они сорвали показ, расплескали в зале пахучую жидкость и угрожали зрителям. Полицейские вывели нарушителей из зала, но организаторы все равно прервали показ — из-за беспокойства о здоровье посетителей.
На активистов SERB были составлены административные протоколы о неповиновении полиции.