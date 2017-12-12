Гран-при фестиваля авторского документального кино «Артдокфест» получил фильм «Любовь — это картошка» нидерландского режиссера Алены ван дер Хорст. Трансляция церемонии награждения шла на ютьюбе.

Фильм рассказывает о поездке Алены ван дер Хорст в российскую деревню, где выросла ее мать, и об истории ее семьи. Президент фестиваля Виталий Манский рассказывал «Медузе» об этом фильме.

Лучшим полнометражным фильмом был признан 32-минутный фильм «Пятерка» Михаила Горобчука (подробнее о фильме). Получая приз, Горобчук отметил, что считал свой фильм короткометражным.

Специальный приз жюри получила картина «Обезьяна, страус и могила» Олега Мавроматти (подробнее о фильме). Картина «Кино для Карлоса» Ренато Серрано удостоилась специального упоминания жюри.

В жюри «Артдокфеста» в 2017 году вошли Вера Полозкова, Наталия Барьбе и Сергей Казарновский.

В интернет-конкурсе «Артдоксеть» победил фильм Алена Сурановой «Жены» — про трех женщин, мужья которых погибли при крушении самолета Минобороны 25 декабря 2016 года.

Фильм Беаты Бубунец о войне на Украине «Полет пули», показ которого был на днях сорван сторонниками сепаратистов, получил одну из наград премии «Лавровая ветвь», в рамках которой вручаются награды «Артдокфеста». «Форсаж. Возвращение» режиссера Наталии Гугуевой стал лучшим кинофильмом, «Cаша Соколов. Последний русский писатель» Ильи Белова — лучшим телевизионным фильмом.