«Шесть квадратных метров»: связь с Россией как родовая травма Фильм Алены ван дер Хорст (автора «Бориса Рыжего»), приезжающей в деревню изучать историю семьи

«Медуза» продолжает рассказывать обо всех фильмах, участвующих в конкурсной программе фестиваля документального кино «Артдокфест» (пройдет в декабре 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге). В этот раз президент фестиваля Виталий Манский представляет картину «Шесть квадратных метров» классика голландского документального кино Алены ван дер Хорст, автора фильма «Борис Рыжий» (2008).

Виталий Манский

режиссер-документалист

Режиссер фильма — Алена ван дер Хорст, классик голландского документального кино. Я бы сказал, что в Голландии она такой Петр I наоборот: Петр I прорубал окно в Европу для бородатой консервативной России, а Алена ван дер Хорст прорубает европейцам окно в Россию. Ее основные картины связаны с Россией, и этот фильм является своеобразным завершением российской трилогии.

Связь с Россией для Алены ван дер Хорст как родовая травма. Она была рождена в Москве — в результате любви юного голландского коммуниста, студента МГУ и не менее юной и прекрасной мамы Алены. Когда эта любовь вспыхнула, ее отца отправили в Голландию, маму долго не выпускали к мужу, хотя они были расписаны. Власть делала все, чтобы этот брак не состоялся. Сейчас я не только рассказываю об Алене, но и пересказываю ее дебютный фильм «После весны 1968 года. История про любовь», сделавший ей имя.

После, в 2009 году, в конкурсе «Артдокфеста» был ее фильм «Борис Рыжий». Я был на премьере картины в Амстердаме — фильм полностью поглотил меня, я сидел в зале в абсолютной тишине и думал, что я единственный человек, который понимает, о чем идет речь. Но когда картина закончилась, зал взорвался овацией. И это Борис Рыжий — андеграундный свердловский поэт, рано покончивший жизнь самоубийством. Буду счастлив, если ошибусь, но думаю, что даже не каждый читатель «Медузы» знает, кто это. «Борис Рыжий» получил главный приз в национальном конкурсе фестиваля в Амстердаме — самого престижного смотра документального кино в мире.

Шесть квадратных метров | Трейлер | Артдокфест-2017 | Конкурс Artdocfest

Мы счастливы представить в конкурсе «Артдокфеста-2017» картину Алены ван дер Хорст, которая долго искала свое название. Один из последних вариантов был «Любовь-картошка», но сейчас фильм обрел — и я надеюсь уже окончательно — название «Шесть квадратных метров».

Шесть квадратных метров — это размер комнаты бабушки Алены, и в них вместилась вся родословная выдающегося голландского режиссера, профессора киношколы в Амстердаме. Это фильм о ее маме, о ее бабушке — о всей материнской линии, уходящей вглубь, в корневую систему этих шести квадратных метров.

Мама Алены в тяжелом состоянии в Амстердаме, она уже не может говорить, поэтому Алена отправляется в деревню в России, где жила ее бабушка, и пытается разобраться с историей семьи. Алена общается с родственниками, изучает письма и старые вещи; в фильме мы видим анимационную реконструкцию и слышим старые записи родственников. Двадцать лет назад она записала голоса родственников, которые тогда были живы; благодаря этому создается полномасштабное полотно об одной отдельно взятой семье, переломленной колесом советской системы.

Эта трагическая картина, снятая с глубочайшей мерой интимности, разорвет сердце и западного зрителя, и отечественного, который про все это на генетическом уровне знает гораздо больше.