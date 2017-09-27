Украина, которая устала от войны. Три фильма и три точки зрения: Артдокфест

«Медуза» продолжает рассказывать обо всех фильмах, участвующих в конкурсной программе фестиваля документального кино «Артдокфест» (пройдет в декабре 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге). В этот раз президент фестиваля Виталий Манский представляет три фильма, связанные с Украиной: «Кто ты, кто я. С научной точки зрения» Анны Калиниченко, «Наследство» Катерины Свешниковой и «Девушки и мед» Питера-Яна де Пью.

Виталий Манский

режиссер-документалист

Я был глубоко разочарован дебатами [Дмитрия] Быкова и [Владимира] Мединского (дебаты прошли 26 сентября на телеканале «Дождь» — прим. «Медузы»). И, конечно, Мединский в очередной раз продемонстрировал способность лавировать и жонглировать некоторой информацией, не имеющей никакого отношения к фактам его деятельности на посту министра культуры. А ведь по сути дела пример «Артдокфеста» — одно из многочисленных проявлений цензурной деятельности его министерства: начиная от запрета на финансирование (в 2014 году Минкульт отказал фестивалю в господдержке; Мединский заявил, что Манский «наговорил столько антигосударственных вещей», что государство не будет его поддерживать — прим. «Медузы»), который министр не имел права по своей должности ни осуществлять, ни даже озвучивать, заканчивая судебными делами, которые инициировал Минкульт. Связано это было с тем, что «Артдокфест» показывал студенческие работы без прокатного удостоверения — оно сейчас вполне себе является атрибутом цензуры.

Отдельно интересно заявление Мединского, который сказал, что пальцев одной руки хватит для того, чтобы сказать, сколько фильмов всего получило отказ в прокатном удостоверении. Возникает вопрос — сколько сотен пальцев у него на одной руке? Отказ в выдаче удостоверения относится к фильмам, просто повествующим о нашей повседневной жизни; а если говорить о фильмах, которые связаны с какими-то прямыми или косвенными политическими аспектами, как Украина — то цензура здесь становится еще более ощутима.

Возможно, в этом и есть главный смысл существования свободной площадки «Артдокфест» в России — в том, что мы можем сейчас представить три картины, связанные с Украиной. С Украиной, уставшей от войны.

В целом существует определенная несправедливость в насыщении человека новостным потоком, в том, что важные вещи быстро выходят из нашего сознания. Вот так и военный конфликт на Украине, несмотря на то, что он не закончился, был вытеснен другими новостями. После него уже было несколько войн, катастроф, терактов, которые прошли сквозь наше сердце, сквозь наш разум. И документальное кино стремительно реагирует на это быстро уходящее и растворяющееся в пространстве энергетическое напряжение. Три фильма, о которых я буду рассказывать, говорят о параллельных с войной и Майданом пространствах, появляются рефлексия и философствование.

«Кто ты, кто я. С научной точки зрения»

В этом фильме мы видим героя-философа. Он все пытается преломить сквозь научную точку зрения, и это преломление приводит нас — по крайней мере, меня лично — в шок и трепет. Мы видим невероятный цинизм молодого украинца, который по логике вещей должен олицетворять или символизировать некое будущее Украины, а он с легкостью жонглирует нацистскими идеологемами и пытается применить их к нынешней ситуации на Украине. Этот фильм — постоянный диалог молодой девушки-режиссера и молодого парня-героя, который, конечно же, на самом деле антигерой картины и развития Украины.

Трейлер «Кто ты, кто я. С научной точки зрения» Artdocfest

«Наследство»

Очень любопытный и поэтому важный фильм. Он снят девушкой, родившейся в России, взрослевшей на Украине, окончившей киношколу во Франции и вернувшейся на Украину, где живут ее родные. Фильм она начинает с двух признаний, сквозь которые мы воспринимаем все последующие действия.

Трейлер фильма «Наследство» Artdocfest

Первое, она говорит, — никто в Европе не понимает разницу между русским, украинцем и белорусом, мир все равно воспринимает все эти страны как Россию. И поэтому мир не может понять, как внутри того, что он себе представляет единым целым, может существовать война. А второе — ей всегда было стыдно, что она из этой условно «общей России»; что цивилизованному человеку, живущему в Европе, иногда стыдно говорить, что он из России. И эти два признания запускают весь фильм — она разбирается с собственным фундаментом, собственной жизнью, собственным «я».

Надо сказать, фильм, помноженный на хорошую, крепкую европейскую школу, дает совершенно особый эффект.

«Девушки и мед»

Это девятиминутный фильм бельгийского режиссера Питера-Яна де Пью — большого чудака в хорошем смысле слова, человека, с легкостью путешествующего по миру на велосипеде, в том числе считающего вполне естественным отправиться на велосипеде из Брюсселя в Донецк. Этот фильм снят на войне в Донбассе, это такое поэтическое эссе о войне и мире.

Трейлер фильма «Девушки и мед» Artdocfest

Предыдущий фильм автора «Страна просветленных» стал абсолютным хитом как игровых фестивалей, так и документальных — там очень много и того и другого. О сюжете его рассказать легко: власть в Афганистане захватила банда детей, которая решила построить свое государство счастья, как они себе его представляют, и подчинила себе всех наркоторговцев, всех боевиков.

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Эти три фильма рассказывают об Украине с разных точек зрения. Картина украинского автора достаточно критично представляет одного из представителей молодого поколения. Фильм бывшей украинки говорит об Украине сквозь призму европейских ценностей, европейской школы, европейского переформатирования. И бельгиец, представитель совершенно другой культуры, рассматривает войну в форме некоего поэтическое эссе, которое, конечно, уводит эту войну в совершенно невоенное пространство.