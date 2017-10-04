«Обезьяна, страус и могила» Олега Мавроматти: видеодневник из Луганска Художник-акционист, продюсер «Зеленого слоника» снял фильм о войне

«Медуза» продолжает рассказывать обо всех фильмах, участвующих в конкурсной программе фестиваля документального кино «Артдокфест» (пройдет в декабре 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге). В этот раз президент фестиваля Виталий Манский представляет картину «Обезьяна, страус и могила» художника-акциониста Олега Мавроматти, автора фильма «Дуракам здесь не место» и продюсера «Зеленого слоника».

Виталий Манский

режиссер-документалист

В документальном кино есть очень загадочная для меня фигура, которую я никогда не видел и толком даже никогда не слышал, как его зовут. Знаю только его фамилию, а фамилия у него совершенно не русская, что придает ему еще большей загадочности. Это господин Мавроматти. О его документальных работах я узнал, когда посмотрел фильм «Дуракам здесь не место» (2015). И был очень огорчен, что этот фильм — непонятно по каким соображениям — не попал с премьерой на «Артдокфест», а был сначала показан в конкурсе фестиваля «Движение» в Омске. И как я потом выяснил, его показали только членам жюри, потому что фестиваль не решился пригласить в зал обычных зрителей, жителей города Омска, так что это был закрытый показ. В чем смысл — я не знаю. Мы позже, конечно, показали эту картину на «Артдокфесте» во внеконкурсной программе.

На этом загадочность Мавроматти для меня не оканчивается. Она еще заключается в том, что, как оказалось, «Дуракам здесь не место» — документальный фильм о человеке, которого Мавроматти никогда в своей жизни не видел, с которым никогда не общался и о котором узнал, исключительно наблюдая его селфи-ролики в интернете. И из селфи-роликов он сложил не только портрет этого конкретного патриота России, из чувства высочайшего патриотизма засовывающего российский флаг во все доступные места своего тела, но и создал достаточно яркую, в чем-то гоголевскую картину нашего прекрасного российского сегодня, где действительно дуракам не место.

И вот появляется новый фильм господина Мавроматти с не менее витиеватым названием, а именно «Обезьяна, страус и могила». Хотя в фильме нет ни обезьяны, ни страуса. Первый же кадр завораживает какой-то эпохальностью, и в него вплетается не менее эпохальный русский диалог, сложенный из четких, внятных слов, имеющих очень широкую смысловую коннотацию. А потом появляется герой, и на третьей минуте его существования в кадре ты хватаешься за книгу Зары Абдуллаевой «Постдок. Игровое / неигровое», потому что начинаешь подозревать, что что-то тут неладно. Хотя все выглядит настолько документально, что ни о какой неладности вроде как говорить не приходится.

«Обезьяна, страус и могила» — трейлер Artdocfest

Главный герой — простой человек, который ведет видеодневник, он произносит какие-то безумные монологи в духе «бытие мое». Поражает, что действие фильма происходит в Луганске, кругом творится просто какой-то Судный день — и мы погружаемся в этот ад. Потом мы выныриваем из него. Почему мы выныриваем — и как этот ад можно было снять, если Мавроматти не был в Луганске? Все это вызывает вопросы, а может быть, и дает подсказки, которые помогут разобраться в этой фантасмагории.

Здесь я бы, наверное, перестал заниматься спойлерством и оставил зрителям возможность посмотреть фильм на «Артдокфесте», а потом и в интернете, потому что Мавроматти — свободный художник, не придерживающийся никаких светских условностей. И когда вы все-таки окунетесь в пространство «Обезьяны, страуса и могилы», задайтесь вопросом: что, собственно говоря, вы наблюдали на протяжении полутора часов?