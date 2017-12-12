Глава ФСБ упомянул теракт в Ханты-Мансийском округе. По официальной версии, там был не теракт, а покушение на убийство

Директор ФСБ Александр Бортников упомянул теракт в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), говоря о продолжающихся попытках террористических организаций «создать очаги террористической активности в различных регионах России».

Бортников выступил на заседании коллегии Национального антитеррористического комитета и подвел итоги работы за 2017 год. Он не уточнил, когда, где и при каких обстоятельствах был совершен теракт в Ханты-Мансийском автономном округе.

В 2017 году сообщалось только об одном преступлении в ХМАО, которое можно квалифицировать как теракт. 19 августа 19-летний Артур Гаджиев напал с топором и ножом на прохожих в Сургуте. Пострадали семь человек, Гаджиева застрелил сотрудник полиции.