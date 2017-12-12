Глава ФСБ упомянул теракт в Ханты-Мансийском округе. По официальной версии, там был не теракт, а покушение на убийство
Директор ФСБ Александр Бортников упомянул теракт в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), говоря о продолжающихся попытках террористических организаций «создать очаги террористической активности в различных регионах России».
Бортников выступил на заседании коллегии Национального антитеррористического комитета и подвел итоги работы за 2017 год. Он не уточнил, когда, где и при каких обстоятельствах был совершен теракт в Ханты-Мансийском автономном округе.
В 2017 году сообщалось только об одном преступлении в ХМАО, которое можно квалифицировать как теракт. 19 августа 19-летний Артур Гаджиев напал с топором и ножом на прохожих в Сургуте. Пострадали семь человек, Гаджиева застрелил сотрудник полиции.
Однако правоохранительные органы официально не признавали это нападение терактом. МВД немедленно заявило, что версия теракта не является основной. Уголовное дело в итоге было возбуждено по статье о покушении на убийство.
«Результаты анализа полученной информации свидетельствуют о сохраняющихся попытках лидеров международных террористических организаций создать очаги террористической активности в различных регионах России. Подтверждением этой тенденции служит совершение терактов в Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе», — сказал Бортников.