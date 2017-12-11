Роспотребнадзор отчитался о причинах неприятного запаха в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве отчиталось о происхождении неприятных запахов, которые ощущали жители столицы в последние дни.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, 8, 9 и 10 декабря был произведен отбор проб атмосферного воздуха по 37 адресам в девяти административных округах Москвы.

Всего было проведено около 2500 исследований, по итогам которых Роспотребнадзор пришел к выводу, что причиной появления неприятных запахов могли явиться и их производные.