Мэрия Москвы пообещала за двое суток «исследовать, что это за запахи»

Вице-мэр Москвы Петр Бирюков заявил, что причины неприятного запаха, на который с пятницы жалуются жители города, могут быть установлены в течение двух суток.

«Были отобраны огромное количество проб наружного воздуха. <…> Лаборатории проводят анализ, и в ближайшие двое суток будет исследовано полностью, что это за воздух и что это за запахи», — заявил он в эфире «Москвы 24».

Бирюков добавил, что городские власти рассчитывают, что с изменением погоды «пройдет рассеивание всех выбросов в атмосферу» и «все эти запахи уйдут».

По словам вице-мэра, оперативные группы из представителей разных ведомств изучали причины появления запаха в течение вчерашнего дня и ночи, но к утру источник установить не смогли.