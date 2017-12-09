В Росгидромете связали неприятный запах в Москве с работами на мусорном полигоне
Неприятный запах, на который 8 декабря жаловались жители Москвы, может быть связан с работами на полигоне твердых бытовых отходов «Некрасовка» на юго-востоке города. Об этом рассказал радио «Говорит Москва» начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
«В Некрасовке проводили выемку, очистные работы. <…> Как раз вчера слабый ветер был, антициклональный гребень, поэтому все, что выкопали наружу, все это прибило к земле. Метеоусловия не способствовали быстрому переносу того, что там вскрыли», — заявил он.
Другие источники предположение представители Росгидромета пока не подтверждают.
Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, в ближайшие дни МЧС совместно с «Мосэкомониторингом» и Росприроднадзором представят результаты анализа проб воздуха.