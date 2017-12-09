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В Росгидромете связали неприятный запах в Москве с работами на мусорном полигоне

Говорит Москва
10:11, 9 декабря 2017
Надежный источник

Неприятный запах, на который 8 декабря жаловались жители Москвы, может быть связан с работами на полигоне твердых бытовых отходов «Некрасовка» на юго-востоке города. Об этом рассказал радио «Говорит Москва» начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«В Некрасовке проводили выемку, очистные работы. <…> Как раз вчера слабый ветер был, антициклональный гребень, поэтому все, что выкопали наружу, все это прибило к земле. Метеоусловия не способствовали быстрому переносу того, что там вскрыли», — заявил он.

Другие источники предположение представители Росгидромета пока не подтверждают.

Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, в ближайшие дни МЧС совместно с «Мосэкомониторингом» и Росприроднадзором представят результаты анализа проб воздуха. 

Говорит Москва
8 декабря жители Москвы стали жаловаться на неприятный запах в воздухе, сравнивая его, как рассказали в «Мосэкомониторинге», с запахом «тухлой квашеной капусты». Проверки промышленных и коммунальных предприятий, как заявили в мэрии, источника запахи не выявили. Концентрация вредных веществ в воздухе также превышена не была.
Как сообщает ТАСС, полигон «Некрасовка», расположенный в районе Люберецкой станции аэрации, принимал мусор с 1997-го по 2010 год. В 2011 году он перешел из состава Московской области в Москву, в 2014-м власти города поручили рекультивировать полигон. С августа 2017 года проводится реабилитация территории.
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