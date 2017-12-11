Путин прибыл на базу Хмеймим в Сирии и приказал начать вывод войск

«Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели», — добавил Путин.

Путин приказал начать вывод российской группировки войск из Сирии после разгрома террористов «Исламского государства». В Россию вернется значительная часть контингента, конкретных цифр президент не привел.

Президент России Владимир Путин впервые приехал в Сирию, на российскую авиабазу Хмеймим. Там его встретили глава страны Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской группировки Сергей Суровикин.

О победе над «Исламским государством» российское Минобороны объявило 6 декабря. В ведомстве заявили, что в Сирии не осталось ни одного населенного пункта, который бы находился под контролем террористов.

Российская операция в Сирии проводилась с сентября 2015 года. В ней принимали участие авиация, флот и сухопутные войска. В ходе операции, по официальным данным, погибли более 40 российских военных.