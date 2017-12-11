Информатора ВАДА Родченкова обвинили в незаконном обороте сильнодействующих веществ

Бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории и информатору ВАДА Григорию Родченкову заочно предъявлено обвинение в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Об этом агентству «Интерфакс» 11 декабря рассказал анонимный источник, знакомый с ситуацией.

«Родченкову предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта организованной группой либо в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере)», — сказал собеседник агентства.

Родченков возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию с 2005 по 2015 год. После обвинений в уничтожении проб он подал в отставку и уехал в США, где стал информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). В частности, он рассказал о том, что в России при поддержке ФСБ существовала государственная программа применения допинга.

Показания Родченкова легли в основу расследования, по итогам которого Международный олимпийский комитет лишил Россию нескольких наград Олимпиады в Сочи, а также отстранил российских спортсменов от Игр-2018 в Южной Корее.

Ранее российские следователи уже выдвигали против Родченкова обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). В сентябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Григория Родченкова.