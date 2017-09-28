Басманный суд заочно арестовал Григория Родченкова. Он рассказал о системе применения допинга в России

Арест санкционирован по уголовному делу о злоупотреблении служебными полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия. Родченкова подозревают в организации распространения допинга среди спортсменов.

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Решение об аресте было принято 21 сентября. Родченков объявлен в международный розыск.

В 2016 году по этому уголовному делу было арестовано имущество Родченкова, но затем Мосгорсуд отменил арест. Сам Родченков с 2016 года находится в США.

Родченков — основной информатор следственных органов США и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о централизованной системе применения допинга в России.

Основываясь на показаниях и документах, предоставленных Родченковым, ВАДА опубликовало доклад о применении допинга в России. После этого российских легкоатлетов и паралимпийцев сняли с Олимпиады.