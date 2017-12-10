Лига арабских государств потребовала от Трампа отменить решение по Иерусалиму

Главы МИД арабских стран призвали США отказаться от признания Иерусалима столицей Израиля и переноса туда американского посольства. Соответствующее решение, как сообщает Reuters, было принято вечером в субботу, 9 декабря, на экстренном заседании Лиги арабских государств в египетском Каире.

В заявлении Лиги отмечается, что решение президента США Дональда Трампа является опасным нарушением международного права, не имеет юридических последствий и способно привести к усилению насилия в регионе. Арабские дипломаты в очередной раз призвали мировую общественность признать суверенитет Палестины и статус Восточного Иерусалима в качестве ее столицы

Глава МИД Ливана Джебран Басиль также выступил с инициативой ввести экономические санкции против США в ответ на решение Трампа, но в окончательный текст заявления этот пункт не попал.