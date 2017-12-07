Лидер ХАМАСа призвал к интифаде из-за посольства США в Иерусалиме

Лидер палестинского движения Исмаил Хания призвал начать новую из-за решения США перенести американское посольство в Иерусалим.

«Единственная возможность противостоять сионистской политике, поддерживаемой Соединенными Штатами, начать новую интифаду против оккупации», — заявил Хания, выступая в секторе Газа.

Активные действия лидер ХАМАСа призвал начать в пятницу, 8 декабря, чтобы «продемонстрировать свой гнев» в связи с решением США о посольстве.

Еще одно палестинское движение — « » — в ответ на решение США перенести посольство в Иерусалим призвало арабские страны, поддерживающие дипотношения с Израилем, в знак протеста отозвать своих послов.