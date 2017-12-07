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Лидер ХАМАСа призвал к интифаде из-за посольства США в Иерусалиме

Haaretz
11:04, 7 декабря 2017
Надежный источник

Лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал начать новую интифаду из-за решения США перенести американское посольство в Иерусалим.

«Единственная возможность противостоять сионистской политике, поддерживаемой Соединенными Штатами, начать новую интифаду против оккупации», — заявил Хания, выступая в секторе Газа.

Активные действия лидер ХАМАСа призвал начать в пятницу, 8 декабря, чтобы «продемонстрировать свой гнев» в связи с решением США о посольстве.

Еще одно палестинское движение — «Исламский джихад» — в ответ на решение США перенести посольство в Иерусалим призвало арабские страны, поддерживающие дипотношения с Израилем, в знак протеста отозвать своих послов.

Израиль считает, что Иерусалим целиком входит в его состав и является столицей государства. Палестинские власти, в свою очередь, считают, что Восточный Иерусалим должен находиться под их юрисдикцией.
Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил, что намерен официально признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство из Тель-Авива.

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