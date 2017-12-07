В столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 30 человек. Из сектора Газа по Израилю выпустили две ракеты
В ходе столкновений жителей палестинских территорий с израильской полицией 7 декабря пострадал по меньшей мере 31 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на медицинские службы.
Reuters пишет, что пострадали протестующие, в которых полицейские стреляли из боевого и травматического оружия. Один человек, по данным агентства, находится в критическом состоянии.
Кроме того, 7 декабря из сектора Газа в направлении Израиля были выпущены две ракеты. Обе они упали на территории сектора. Информации о пострадавших нет.
Протесты были спровоцированы решением Дональда Трампа перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
6 декабря президент США Дональд Трамп объявил, что решил официально признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство из Тель-Авива.
После этого лидер палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания призвал начать новую интифаду — то есть возобновить вооруженную борьбу против Израиля. Активные действия он призвал начать в пятницу, 8 декабря. Призыв к новой интифаде поддержал лидер ливанской «Хизбаллы» Хасан Насралла.
Израиль считает, что Иерусалим целиком входит в его состав и является столицей государства. Палестинские власти, в свою очередь, считают, что Восточный Иерусалим должен находиться под их юрисдикцией.