В столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 30 человек. Из сектора Газа по Израилю выпустили две ракеты

В ходе столкновений жителей палестинских территорий с израильской полицией 7 декабря пострадал по меньшей мере 31 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на медицинские службы.

Reuters пишет, что пострадали протестующие, в которых полицейские стреляли из боевого и травматического оружия. Один человек, по данным агентства, находится в критическом состоянии.

Кроме того, 7 декабря из сектора Газа в направлении Израиля были выпущены две ракеты. Обе они упали на территории сектора. Информации о пострадавших нет.

Протесты были спровоцированы решением Дональда Трампа перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.