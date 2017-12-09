«Свободу режиссеру». На премьере «Нуреева» труппа призвала освободить Кирилла Серебренникова

На премьере балета «Нуреев» в Большом театре несколько членов труппы вышли на поклон в футболках с надписью «Свободу режиссеру» и портретом Кирилла Серебренникова, поставившего спектакль.

В @BolshoiOfficial долгожданная премьера о Нурееве. Актуальный, настоящий современный балет. Талантливо о великом таланте. Несправедливо, что Кирилл Серебренников не был на своей премьере. pic.twitter.com/lF4fTMLV7C — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) December 9, 2017

Как написал в фейсбуке автор проекта «1917. Свободная история» Михаил Зыгарь, освободить режиссера призвали композитор Илья Демуцкий, балетмейстер Юрий Посохов и другие вышедшие на сцену.

A post shared by MashaGordienko (@mashagordien) on Dec 9, 2017 at 11:17am PST