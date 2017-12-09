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«Свободу режиссеру». На премьере «Нуреева» труппа призвала освободить Кирилла Серебренникова

Meduza
19:28, 9 декабря 2017
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На премьере балета «Нуреев» в Большом театре несколько членов труппы вышли на поклон в футболках с надписью «Свободу режиссеру» и портретом Кирилла Серебренникова, поставившего спектакль.

Как написал в фейсбуке автор проекта «1917. Свободная история» Михаил Зыгарь, освободить режиссера призвали композитор Илья Демуцкий, балетмейстер Юрий Посохов и другие вышедшие на сцену.

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«Нуреев» в Большом театре. Поразительные таланты на сцене, половина элиты в зале, а режиссер — под домашним арестом. Россия как она есть
Корреспондент The Guardian Шон Уокер
Премьера балета «Нуреев» должна была состояться в июле 2017 года. Ее перенесли на декабрь в последний момент, руководство Большого театра посчитало, что спектакль был недостаточно отрепетирован.
В августе режиссера балета Кирилла Серебренникова задержали и отправили под домашний арест по обвинению в хищении бюджетных денег, выделенных на театральные постановки. Серебренников свою вину отрицает. Следователь отказался отпустить его на генеральные репетиции и премьеру «Нуреева».

Балет «Нуреев»

Дело Кирилла Серебренникова

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