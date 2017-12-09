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«Пусть докажут хоть что-то из того, что придумали!» Генерал Ткачев пригрозил подать в суд из-за обвинений в причастности к делу «Боинга»

Новая газета
15:39, 9 декабря 2017
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Генерал Николай Ткачев, которого Bellingcat и The Insider назвали фигурантом расследования крушения малайзийского «Боинга», заявил, что рассматривает вариант обращения в суд в связи с этими публикациями.

«Я тут посоветуюсь с ребятами и придумаю, что делать. Пусть они там теперь поволнуются. Я, наверное, буду с ними судиться. Пусть докажут хоть что-то из того, что придумали!» — заявил Ткачев «Новой газете».

Исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider пытались установить личность человека по имени Николай Федорович и с позывным «Дельфин», которого разыскивает Совместная следственная группа. Основываясь на разных свидетельствах, они решили искать «Дельфина» среди российских генералов. Единственным генералом с таким именем и отчеством оказался Ткачев. 

Под предлогом интервью они записали голос генерала и попросили экспертов сравнить его с голосом «Дельфина» с перехваченных разговоров; по сообщению Bellingcat и The Insider, экспертизы показали высокую вероятность совпадения.

Сам Ткачев заявил им, что с 2012 года «из Екатеринбурга никуда не выезжал» и не был на Украине летом 2014 года.

Малайзийский «Боинг», на борту которого находились 298 человек, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
В 2016 году международная следственная группа опубликовала предварительные результаты расследования. Согласно его результатам, самолет был сбит с земли из установки «Бук» с территории, подконтрольной сепаратистам. Привезли его на Украину из России, заявили следователи.
Представители России, производители «Бука» из концерна «Алмаз-Антей» и сами сепаратисты отвергают выводы расследования. Они утверждают, что самолет сбили украинские военные.

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