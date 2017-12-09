«Пусть докажут хоть что-то из того, что придумали!» Генерал Ткачев пригрозил подать в суд из-за обвинений в причастности к делу «Боинга»

Генерал Николай Ткачев, которого Bellingcat и The Insider назвали фигурантом расследования крушения малайзийского «Боинга», заявил, что рассматривает вариант обращения в суд в связи с этими публикациями.

«Я тут посоветуюсь с ребятами и придумаю, что делать. Пусть они там теперь поволнуются. Я, наверное, буду с ними судиться. Пусть докажут хоть что-то из того, что придумали!» — заявил Ткачев «Новой газете».

Исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider пытались установить личность человека по имени Николай Федорович и с позывным «Дельфин», которого разыскивает Совместная следственная группа. Основываясь на разных свидетельствах, они решили искать «Дельфина» среди российских генералов. Единственным генералом с таким именем и отчеством оказался Ткачев.

Под предлогом интервью они записали голос генерала и попросили экспертов сравнить его с голосом «Дельфина» с перехваченных разговоров; по сообщению Bellingcat и The Insider, экспертизы показали высокую вероятность совпадения.

Сам Ткачев заявил им, что с 2012 года «из Екатеринбурга никуда не выезжал» и не был на Украине летом 2014 года.