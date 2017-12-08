Bellingcat и The Insider назвали имя российского генерала, которого разыскивают по делу о сбитом «Боинге»
Разыскиваемый Совместной следственной группой фигурант дела о сбитом на Украине «Боинге» с позывным «Дельфин» — это главный инспектор Центрального военного округа, генерал-полковник Николай Ткачев. К такому выводу пришли в совместном расследовании группа Bellingcat и журналисты The Insider.
На записях, которые опубликовали для поиска свидетелей следователи из Нидерландов, к «Дельфину» обращаются как к Николаю Федоровичу. Журналисты выяснили по открытым источникам, что Ткачев — единственный среди ныне живущих российских генералов с этими именем и отчеством.
Чтобы сравнить голос Ткачева с голосом «Дельфина» корреспондент The Insider сказал генералу, что хочет сделать интервью о Суворовском училище. В заметке издание приносит Ткачеву извинения за то, что ввело его в заблуждение.
Журналисты заказали две независимых экспертизы для сравнения голосов в США и Литве. В обоих случаях эксперты пришли к выводу, что вероятность совпадения очень высокая.
Сам Ткачев заявил, что после возвращения из Сирии (там он работал главным военным советником) в 2012 году он «из Екатеринбурга никуда не выезжал», а летом 2014 года на Украине не был.
Охота на «Дельфина». Ключевой фигурант дела о сбитом Боинге MH17 оказался российским генерал-полковником https://t.co/VEjZXKk5vM pic.twitter.com/HrImclKMd7— The Insider (@the_ins_ru) December 8, 2017
Выводы обеих голосовых экспертиз указывают на то, что «Дельфин» и генерал Ткачев с очень высокой степенью вероятности являются одним и тем же лицом. Если же учесть еще ряд факторов, которые не принимались экспертизой во внимание (имя Николай Федорович, высокое воинское звание, ряд других более мелких совпадающих деталей — таких, как музыка вместо гудка на телефоне), то все это вместе делает возможность ошибки статистически абсолютно невероятной.