Bellingcat и The Insider назвали имя российского генерала, которого разыскивают по делу о сбитом «Боинге»

Разыскиваемый Совместной следственной группой фигурант дела о сбитом на Украине «Боинге» с позывным «Дельфин» — это главный инспектор Центрального военного округа, генерал-полковник Николай Ткачев. К такому выводу пришли в совместном расследовании группа Bellingcat и журналисты The Insider.

На записях, которые опубликовали для поиска свидетелей следователи из Нидерландов, к «Дельфину» обращаются как к Николаю Федоровичу. Журналисты выяснили по открытым источникам, что Ткачев — единственный среди ныне живущих российских генералов с этими именем и отчеством.

Чтобы сравнить голос Ткачева с голосом «Дельфина» корреспондент The Insider сказал генералу, что хочет сделать интервью о Суворовском училище. В заметке издание приносит Ткачеву извинения за то, что ввело его в заблуждение.

Журналисты заказали две независимых экспертизы для сравнения голосов в США и Литве. В обоих случаях эксперты пришли к выводу, что вероятность совпадения очень высокая.

Сам Ткачев заявил, что после возвращения из Сирии (там он работал главным военным советником) в 2012 году он «из Екатеринбурга никуда не выезжал», а летом 2014 года на Украине не был.