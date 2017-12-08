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Bellingcat и The Insider назвали имя российского генерала, которого разыскивают по делу о сбитом «Боинге»

The Insider
07:42, 8 декабря 2017
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Разыскиваемый Совместной следственной группой фигурант дела о сбитом на Украине «Боинге» с позывным «Дельфин» — это главный инспектор Центрального военного округа, генерал-полковник Николай Ткачев. К такому выводу пришли в совместном расследовании группа Bellingcat и журналисты The Insider.

На записях, которые опубликовали для поиска свидетелей следователи из Нидерландов, к «Дельфину» обращаются как к Николаю Федоровичу. Журналисты выяснили по открытым источникам, что Ткачев — единственный среди ныне живущих российских генералов с этими именем и отчеством.

Чтобы сравнить голос Ткачева с голосом «Дельфина» корреспондент The Insider сказал генералу, что хочет сделать интервью о Суворовском училище. В заметке издание приносит Ткачеву извинения за то, что ввело его в заблуждение.

Журналисты заказали две независимых экспертизы для сравнения голосов в США и Литве. В обоих случаях эксперты пришли к выводу, что вероятность совпадения очень высокая.

Сам Ткачев заявил, что после возвращения из Сирии (там он работал главным военным советником) в 2012 году он «из Екатеринбурга никуда не выезжал», а летом 2014 года на Украине не был.

Генерал-полковник Николай Ткачев (крайний слева) на встрече с президентом Владимиром Путиным

Выводы обеих голосовых экспертиз указывают на то, что «Дельфин» и генерал Ткачев с очень высокой степенью вероятности являются одним и тем же лицом. Если же учесть еще ряд факторов, которые не принимались экспертизой во внимание (имя Николай Федорович, высокое воинское звание, ряд других более мелких совпадающих деталей — таких, как музыка вместо гудка на телефоне), то все это вместе делает возможность ошибки статистически абсолютно невероятной.

The Insider
17 июля 2014 года в небе над Украиной был сбит малайзийский пассажирский Boeing 777, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.
Международная следственная группа в 2016 году опубликовала предварительные результаты своего расследования случившегося. Там пришли к выводу, что «Боинг» был сбит с земли из установки «Бук», которую перед этим привезли на территорию Украины из России. «Бук» находился на территории, которую тогда контролировали пророссийские сепаратисты.
Следователи также отметили, что у них есть список из 100 лиц, которые могут быть причастны к катастрофе. Их имена не раскрываются.

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