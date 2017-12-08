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Выброс рутения-106 на Урале связали со сгоревшим спутником

ТАСС
09:54, 8 декабря 2017
Надежный источник

Приоритетной версией загрязнения атмосферы изотопом рутений-106 считается сгоревший в атмосфере спутник. Об этом объявили на пресс-конференции замдиректора Института безопасного развития атомной энергетики РАН Рафаэль Арутюнян, входящий в комиссию по расследованию обстоятельств выброса.

«Первой гипотезой происхождения рутения-106 было производство медицинских препаратов», — рассказал Арутюнян. Однако комиссия выяснила, что «медучреждения не могут рассматриваться в качестве источника выбросов из-за очень малой суммарной активности применяемых препаратов».

«Сейчас рассматриваем вариант со сгоранием в атмосфере искусственного спутника», — сообщил он.

В контрольных пробах, взятых на предприятии «Маяк» в Челябинской области, который «Гринпис» связывал с выбросом радиоактивного изотопа, следов рутения-106 не найдено, говорится в материалах комиссии.

«Источником могло быть, в том числе, сгорание в атмосфере искусственного спутника или его фрагмента, на борту которого находился источник рутения-106 с высокой суммарной активностью», — сказано в материалах проверки.

ТАСС
В начале октября 2017 года европейские мониторинговые станции зафиксировали превышение содержания рутения-106 в воздухе, не представляющее опасности для людей и окружающей среды. 
Моделирование с учетом погодных условий позволило предположить, что источник выброса радиоактивных веществ находился на Урале. В ноябре «Гринпис» со ссылкой на сводки Росгидрометцента заявил, что речь может идти об аварии на производственном объединении «Маяк» в Челябинской области.
Росатом категорически отрицает, что на каком-либо из его предприятий произошел выброс радиоактивых веществ. Руководство ПО «Маяк» также заявило, что в 2017 году на предприятии «источники из рутения-106 не производились».
Межведомственная комиссия по расследования выброса рутения-106 была создана в ноябре по инициативе Росатома. В нее вошли специалисты «Росатома», Института безопасного развития атомной энергетики РАН и рабочая группа Федерального медико-биологического агентства России.
8 декабря стало известно, что правительство поручило создать еще одну межведомственную группу, которая займется ситуацией с рутением-106. В эту группу войдут представители Росатома, Росгидромета, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, ФМБА и Минпромторга.

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