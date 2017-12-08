Выброс рутения-106 на Урале связали со сгоревшим спутником
Приоритетной версией загрязнения атмосферы изотопом рутений-106 считается сгоревший в атмосфере спутник. Об этом объявили на пресс-конференции замдиректора Института безопасного развития атомной энергетики РАН Рафаэль Арутюнян, входящий в комиссию по расследованию обстоятельств выброса.
«Первой гипотезой происхождения рутения-106 было производство медицинских препаратов», — рассказал Арутюнян. Однако комиссия выяснила, что «медучреждения не могут рассматриваться в качестве источника выбросов из-за очень малой суммарной активности применяемых препаратов».
«Сейчас рассматриваем вариант со сгоранием в атмосфере искусственного спутника», — сообщил он.
В контрольных пробах, взятых на предприятии «Маяк» в Челябинской области, который «Гринпис» связывал с выбросом радиоактивного изотопа, следов рутения-106 не найдено, говорится в материалах комиссии.
«Источником могло быть, в том числе, сгорание в атмосфере искусственного спутника или его фрагмента, на борту которого находился источник рутения-106 с высокой суммарной активностью», — сказано в материалах проверки.