Выброс рутения-106 на Урале связали со сгоревшим спутником

Приоритетной версией загрязнения атмосферы изотопом рутений-106 считается сгоревший в атмосфере спутник. Об этом объявили на пресс-конференции замдиректора Института безопасного развития атомной энергетики РАН Рафаэль Арутюнян, входящий в комиссию по расследованию обстоятельств выброса.

«Первой гипотезой происхождения рутения-106 было производство медицинских препаратов», — рассказал Арутюнян. Однако комиссия выяснила, что «медучреждения не могут рассматриваться в качестве источника выбросов из-за очень малой суммарной активности применяемых препаратов».

«Сейчас рассматриваем вариант со сгоранием в атмосфере искусственного спутника», — сообщил он.

В контрольных пробах, взятых на предприятии «Маяк» в Челябинской области, который «Гринпис» связывал с выбросом радиоактивного изотопа, следов рутения-106 не найдено, говорится в материалах комиссии.