«Гринпис» потребовал расследовать выброс радиоактивных веществ на Урале

Greenpeace
05:42, 21 ноября 2017
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«Гринпис» обратился к российским ведомствам с требованием расследовать возможное происшествие, которое привело к попаданию в атмосферу радиоактивного изотопа рутений-106. По версии организации, речь может идти об аварии на производственном объединении «Маяк» в Челябинской области.

В своем обращении в «Росатом» и прокуратуру «Гринпис» цитирует данные Росгидромета. В очередной сводке ведомство указало, что в конце сентября было зафиксировано «экстремально высокое загрязнение» воздуха частицами рутения-106 на уральских станциях мониторинга. На станции в селе Аргаяш — в 30 километрах к юго-востоку от «Маяка» — превышение по сравнению с предыдущим месяцем составило 986 раз.

Выброс рутения-106, как сообщили в «Гринпис», может быть связан с остекловыванием радиоактивных отходов.

В начале октября 2017 года европейские мониторинговые станции зафиксировали превышение содержания рутения-106 в воздухе. С учетом погодных условий был сделан вывод, что облако с радиоактивными изотопами могло прийти с Урала. Опасности для окружающей среды и людей изотоп в обнаруженных количествах не представляет.
«Росатом» в ответ на утверждения европейских коллег заявил, что обстановка в районе российских ядерных объектов нормальная.
На комбинате «Маяк» в 1957 году произошла первая в СССР техногенная радиационная авария. Там взорвалась емкость с радиоактивными отходами. При взрыве никто не погиб, но тысячи человек были переселены из опасной зоны.
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