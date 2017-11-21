«Гринпис» потребовал расследовать выброс радиоактивных веществ на Урале

«Гринпис» обратился к российским ведомствам с требованием расследовать возможное происшествие, которое привело к попаданию в атмосферу радиоактивного изотопа рутений-106. По версии организации, речь может идти об аварии на производственном объединении в Челябинской области.

В своем обращении в «Росатом» и прокуратуру «Гринпис» цитирует данные Росгидромета. В очередной сводке ведомство указало, что в конце сентября было зафиксировано «экстремально высокое загрязнение» воздуха частицами рутения-106 на уральских станциях мониторинга. На станции в селе Аргаяш — в 30 километрах к юго-востоку от «Маяка» — превышение по сравнению с предыдущим месяцем составило 986 раз.

Выброс рутения-106, как сообщили в «Гринпис», может быть связан с радиоактивных отходов.