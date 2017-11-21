ПО «Маяк» отвергло причастность к выбросу радиоактивных веществ на Урале

Производственное объединение «Маяк» категорически отрицает причастность к возможному загрязнению атмосферы изотопом рутений-106.
«На ПО „Маяк“ в 2017 году источники из рутения-106 не производились, выбросы в атмосферу находились в обычных регламентных значениях», — говорится в заявлении, распространенном компанией.
Работы по выделению рутения-106 из отработавшего ядерного топлива, заявила пресс-служба ПО «Маяк», «не проводятся на предприятии уже много лет».
Источник Znak.com, в свою очередь, заявил, что рутений-106 мог попасть в атмосферу из ядерных отходов, которые привозят на предприятие на переработку.
В начале октября 2017 года европейские мониторинговые станции зафиксировали
превышение содержания рутения-106 в воздухе, не представляющее опасности для людей и окружающей среды.
Моделирование с учетом погодных условий позволило предположить, что источник выброса радиоактивных веществ находился на Урале. „Росатом“ заявил, что на его предприятиях, в том числе на Урале, выбросов радиоактивных веществ зафиксировано не было.
„Гринпис“ 20 ноября со ссылкой на сводку Росгидромета
сообщил, что в населенных пунктах в Челябинской области, расположенных недалеко от ПО „Маяк“, было зафиксировано „экстремально высокое загрязнение“ воздуха частицами рутения-106.
ПО „Маяк“, расположенное в городе Озерск Челябинской области, занимается производством компонентов ядерного оружия, изотопов, хранением и регенерацией отработанного ядерного топлива.
В сентябре 1957 года на ПО „Маяк“ произошла крупная авария, в результате которой образовалась зона радиационного загрязнения площадью около 23 тысяч квадратных километров, на территории которой проживали 270 тысяч человек. Более 10 тысяч человек, оказавшиеся в зоне наибольшего загрязнения, были отселены, их дома и имущество уничтожены. Сведения об этой аварии на ПО „Маяк“ долгое время были засекречены.