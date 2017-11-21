ПО «Маяк» отвергло причастность к выбросу радиоактивных веществ на Урале

Производственное объединение «Маяк» категорически отрицает причастность к возможному загрязнению атмосферы изотопом рутений-106.

«На ПО „Маяк“ в 2017 году источники из рутения-106 не производились, выбросы в атмосферу находились в обычных регламентных значениях», — говорится в заявлении, распространенном компанией.

Работы по выделению рутения-106 из отработавшего ядерного топлива, заявила пресс-служба ПО «Маяк», «не проводятся на предприятии уже много лет».

Источник Znak.com, в свою очередь, заявил, что рутений-106 мог попасть в атмосферу из ядерных отходов, которые привозят на предприятие на переработку.