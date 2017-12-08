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«Невинных нельзя ставить на колени». Усманов попросил вернуть россиянам право на гимн и флаг в Пхенчхане

Комсомольская правда
06:43, 8 декабря 2017
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Миллиардер Алишер Усманов написал открытое письмо членам Международного олимпийского комитета (МОК), в котором попросил разрешить россиянам использовать гимн и флаг на Играх в Пхенчхане.

«Невинных нельзя карать и ставить на колени. Это унижает достоинство человека и спортсмена, подрывает веру в закон и справедливость. Свою короткую жизнь в спорте спортсмены проживают только ради одного короткого мгновения — увидеть флаг своей страны в небе и услышать гимн своей Родины. Это — вершина их славы, их Эверест», — написал Усманов.

Он напомнил, что Олимпийская хартия отрицает любые формы дискриминации, но теперь российские спортсмены поражены в правах по сравнению с другими участниками Игр.

Усманов также заметил, что россияне также обязаны будут пройти специальную комиссию МОК, чтобы быть допущенными на Игры. На Олимпиаде они не смогут пользоваться поддержкой Олимпийского комитета России, так как чиновникам запретили ехать в Пхенчхан. Миллиардер в своем письме напрямую не требует отмены этой части решения МОК.

Усманов является президентом Международной федерации фехтования, а также членом президентского совета по развитию физкультуры и спорта. Он входит в попечительский совет Фонда поддержки олимпийцев России.
5 декабря МОК решил, что россияне смогут выступить на Олимпиаде-2018 только под нейтральным флагом. Поводом для этого стали массовые нарушения антидопинговых правил на Играх-2014, к которым были причастны чиновники из Минспорта. Тогдашний глава ведомства Виталий Мутко пожизненно отстранен от любых Олимпийских игр.
Россия пока не приняла решение о поддержке своих спортсменов на Играх в Пхенчхане. Ожидается, что спортсмены сами примут совместное решение 12 декабря.

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