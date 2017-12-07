«Роснефть» потребовала от АФК «Система» еще 131 миллиард рублей

Компания «Роснефть» требует с АФК «Система» 131,6 миллиарда рублей. Соответствующий иск, объявила «Роснефть», подан в Арбитражный суд республики Башкортостан.

Сумма иска соответствует сумме дивидендов, «выведенных ответчиками из „Башнефти“ с 2009 по 2014 год в свою пользу, за вычетом уплаченных налогов», говорится в заявлении.

«Роснефть» ссылается на решение Арбитражного суда Башкирии, который в августе признал, что АФК «Система», владевшая «Башнефтью», выводила из этой нефтяной компании активы под видом непрофильных.

Суд обязал АФК «Система» и ее дочернюю компанию «Система-инвест» выплатить «Роснефти» 136,4 миллиарда рублей. Решение суда было обжаловано АФК «Система» в апелляционной инстанции, где рассмотрение обращения пока не завершено. Сообщалось, что стороны ведут переговоры о мировом соглашении.

Основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков в интервью РБК назвал новый иск «Роснефти» «акцией устрашения».

После объявления о новом иске «Роснефти» акции АФК «Система» на Московской бирже резко подешевели. По состоянию на 15:05 мск, ценные бумаги АФК «Система» торговались по 10,49 рубля, на 12,4% процента меньше уровня закрытия предыдущих торгов.