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«Роснефть» потребовала от АФК «Система» еще 131 миллиард рублей

Роснефть
12:19, 7 декабря 2017
Надежный источник

Компания «Роснефть» требует с АФК «Система» 131,6 миллиарда рублей. Соответствующий иск, объявила «Роснефть», подан в Арбитражный суд республики Башкортостан.

Сумма иска соответствует сумме дивидендов, «выведенных ответчиками из „Башнефти“ с 2009 по 2014 год в свою пользу, за вычетом уплаченных налогов», говорится в заявлении.  

«Роснефть» ссылается на решение Арбитражного суда Башкирии, который в августе признал, что АФК «Система», владевшая «Башнефтью», выводила из этой нефтяной компании активы под видом непрофильных. 

Суд обязал АФК «Система» и ее дочернюю компанию «Система-инвест» выплатить «Роснефти» 136,4 миллиарда рублей. Решение суда было обжаловано АФК «Система» в апелляционной инстанции, где рассмотрение обращения пока не завершено. Сообщалось, что стороны ведут переговоры о мировом соглашении.

Основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков в интервью РБК назвал новый иск «Роснефти» «акцией устрашения».

После объявления о новом иске «Роснефти» акции АФК «Система» на Московской бирже резко подешевели. По состоянию на 15:05 мск, ценные бумаги АФК «Система» торговались по 10,49 рубля, на 12,4% процента меньше уровня закрытия предыдущих торгов.

АФК «Система» владела «Башнефтью» до 2014 года, когда на главу «Системы» Владимира Евтушенкова завели уголовное дело. Преследование бизнесмена прекратили после того, как акции «Башнефти» перешли к государству. В 2016 году пакет акций «Башнефти», возвращенный государству, был приватизирован. Новым владельцем компании стала «Роснефть».
В мае 2017 года «Роснефть» обвинила АФК «Система» в том, что «из-за организационно-финансовых манипуляций», проведенных в 2010–2014 годах, стоимость «Башнефти» значительно снизилась. «Роснефть» обратилась в Арбитражный суд Башкирии, потребовав у бывших владельцев «Башнефти» возместить эти потери. АФК «Система» требования «Роснефти» признавать отказывается.

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