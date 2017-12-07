Мутко: интересы спортсмена всегда были для нас приоритетом

Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта Виталий Мутко прокомментировал решение Международного олимпийского комитета не допустить сборную России до Зимней Олимпиады 2018 года и позволить россиянам выступать на Играх лишь под нейтральным флагом.

Мутко заявил ТАСС, что «интересы спортсмена всегда были приоритетом» для российских властей, поэтому они поддержат тех, кто решит выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом.

«Выбирать должен сам спортсмен, каким бы сложным ни был выбор», — сказал Мутко. Он добавил, что не считает решение МОК справедливым по отношению к спортсменам, однако «сегодня это решение дает им право принять участие в Олимпиаде».

Мутко отказался комментировать решение МОК пожизненно отстранить его лично от участия в Олимпийских играх. «Не время сейчас думать о себе. В первую очередь нужно защитить спортсменов», — сказал он.

До вечера 6 декабря Виталий Мутко решение МОК не комментировал.