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Китайская газета в провинции у границы КНДР опубликовала инструкции на случай ядерной войны

The Washington Post
10:57, 6 декабря 2017
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Китайская газета Jilin Daily, которая выходит в провинции Гирин, пограничной с Северной Кореей, рассказала читателям, как следует себя вести в случае ядерной войны.

Статья под заголовком «Общие сведения о ядерном оружии и методах защиты» занимает целую полосу. В случае ядерного взрыва жителям провинции советуют закрыть окна и двери, а также спрятаться под столом или кроватью — если нет возможности добраться до специального укрытия.

Тем, кто во время ядерного взрыва окажется около реки или озера, авторы материала рекомендуют прыгнуть в воду.

Выходя на улицу, следует надевать защитную одежду и закрывать лицо маской. Возвращаясь домой — тщательно мыться и чистить уши.

Текст в газете сопровождается иллюстрациями:

Северная Корея за последние годы значительно активизировала ядерные и ракетные испытания. В сентябре КНДР объявила о создании водородной бомбы.
Президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить Северную Корею, если она будет представлять угрозу Соединенным Штатам. КНДР угрожала нанести удар по острову Гуам, принадлежащему США.

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