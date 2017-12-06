Китайская газета в провинции у границы КНДР опубликовала инструкции на случай ядерной войны
Китайская газета Jilin Daily, которая выходит в провинции Гирин, пограничной с Северной Кореей, рассказала читателям, как следует себя вести в случае ядерной войны.
Статья под заголовком «Общие сведения о ядерном оружии и методах защиты» занимает целую полосу. В случае ядерного взрыва жителям провинции советуют закрыть окна и двери, а также спрятаться под столом или кроватью — если нет возможности добраться до специального укрытия.
Тем, кто во время ядерного взрыва окажется около реки или озера, авторы материала рекомендуют прыгнуть в воду.
Выходя на улицу, следует надевать защитную одежду и закрывать лицо маской. Возвращаясь домой — тщательно мыться и чистить уши.
Текст в газете сопровождается иллюстрациями:
A Chinese province next to #NorthKorea is educating its citizens about #Nuclear #War https://t.co/vGCKYg6bEf pic.twitter.com/ytbG7cUj1a— China Newz (@China__Newz) December 6, 2017