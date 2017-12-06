Депутат Госдумы Рашкин подал на Мутко в суд «за унижение чести страны»

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин подал иск в Савеловский суд Москвы к вице-премьеру Виталию Мутко. Об этом сообщает РБК, в распоряжении которого есть копия искового заявления.

Рашкин, говорится в исковом заявлении, «возмущен и поражен» тем, что МОК отстранил сборную России от Олимпиады-2018. Мутко, курирующий спорт, по мнению депутата, не справился со своими должностными обязанностями, в том числе, не сумел отстоять право сборной на участие в Олимпиаде.

Истец просит обязать вице-премьера уйти в отставку, а также извиниться перед всеми гражданами России «за унижение чести и достоинства страны».

МОК, отстранив сборную России от Зимних игр 2018 года, также пожизненно запретил Виталию Мутко приезжать на Олимпиады.

МОК указал, что Мутко во время подготовки и проведения Олимпиады в Сочи в 2014 году, когда, как предполагается, российские спортсмены нарушили антидопинговые правила, занимал пост министра спорта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение МОК, заявил, что необходимо сосредоточиться на защите российских спортсменов, а не на наказании чиновников, включая Мутко. «Эта тема не может быть первостепенной», — цитирует Пескова «Интерфакс».